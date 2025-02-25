شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونسية تقضى بحبس زوجة زين العابدين بن على بالسجن 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة ستّة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من ليلى الطرابلسي ومحمد فهد صخر الماطري ونسرين بن علي، مع عقوبات مالية، من أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

وبحسب " mosaiquefm"، يتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في احدى الصفقات العمومية.

وتقرر إيقاف التتبع والمحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق إطارين سابقين بمؤسسة رئاسة الجمهورية مع الحفظ بموجب الوفاة في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير سابق.

وليلى الطرابلسي، هي الزوجة الثانية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وهربت معه إلى الخارج في 14 يناير 2011 بعد الثورة.

وقبض على كثير من أشقائها وحكم عليهم في قضايا فساد، بينما حكم عليها وعلى بن علي غيابيا.