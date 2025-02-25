منظمة الصحة العالمية: تقديم مساعدات منقذة للحياة للمهددين بالكوليرا والملاريا

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القاهرة - سامية سيد - وافقت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مجموعة من التعهدات الجديدة المتعلقة بتقديم التدخلات الصحية المنقذة للحياة للأشخاص المهددين بالكوليرا والملاريا في اليمن، وإتاحة الخدمات الصحية للسودانيين الذين فروا من النزاع الدائر في بلدهم إلى مصر المجاورة، ودعم جهود استئصال شلل الأطفال في البلدان التي لا يزال الفيروس منتشرًا فيها.

وقد وُقِّعت الاتفاقات خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع الذي يُعقد في الفترة من 24 إلى 25 فبراير الجاري.

ويجمع المنتدى بين الشركاء من جميع أنحاء نظام العمل الإنساني للدعوة إلى دعم قدرة الأشخاص المتضررين من الأزمات على الصمود والتمتع بالصحة والعيش بكرامة، إلى جانب الحفاظ على سلامة العاملين في مجال المعونة وأمنهم.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تُقدِّر منظمة الصحة العالمية تقديرًا كبيرًا شراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمملكة العربية السعودية، فهذه الشراكة تساعد في تقديم الدعم الصحي الضروري لملايين الأشخاص المتضررين من الحروب والأمراض وأزمات النزوح. ويتطلب الحجم الهائل للمعاناة اﻹنسانية في جميع أنحاء العالم دعمًا مستمرًا من المجتمع الدولي. وعلى مدار عقد من الزمان، جسّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذا الدعم. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن أفضل دواء لجميع المتضررين من الصراعات هو السلام".

وقد وضع المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اللمسات الأخيرة على تعهدين، أحدهما يتعلق باتفاق بقيمة 12 مليون دولار أمريكي يركز على الوقاية من الملاريا ومكافحتها، والآخر يتعلق برصد مبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي لدعم اتفاق قائم لتوسيع نطاق تدابير الاستجابة للكوليرا ومكافحتها، وتحسين فرص الحصول على العلاج في المناطق المتضررة والشديدة الخطورة.

ووقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقًا آخر بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر لتوفير العلاج بالغسيل الكُلويللنازحين السودانيين الذين يلتمسون الحماية في مصر بعد فرارهم من النزاع الدائر في بلدهم، الذي أدى إلى حدوث أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأضافت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "بصفته شريكًا أساسيًا لمنظمة الصحة العالمية ، يدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ملايين الأشخاص في اليمن والأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا وغيرها. وقد تضرر إقليمنا بشدة من بعض أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومن ثم، أرحب بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم الصحة خارج حدودها. وهذا العام، نحن بصدد توقيع اتفاق بالغ الأهمية لاستئصال شلل الأطفال، إذ لا يزال إقليمنا آخر إقليم في العالم يستمر فيه انتشار فيروس شلل الأطفال البري".

وأعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على تعهدها بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في المنتدى يوم الاثنين. وستُصرف الأموال فورًا لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال البري في باكستان وأفغانستان واحتواء فاشيات فيروس شلل الأطفال المتحوّر.

ومنتدى الرياض الدولي للعمل الإنساني هو حدث يُعقد كل سنتين بتنظيم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وقد عُقد منتدى هذا العام بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتضمن نقاشات رفيعة المستوى بشأن النزاعات، والاستجابة للكوارث، وتقديم المساعدات الإنسانية، والنزوح القسري في خضم الأزمات العالمية المتصاعدة.

