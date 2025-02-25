شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عواقب إنسانية وخيمة لـ "العمليات" الإسرائيلية بشمال الضفة والان مع تفاصيل الخبر

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العمليات الإسرائيلية الجارية فى شمال الضفة الغربية المحتلة لها عواقب إنسانية وخيمة، خاصة بعد قيام قوات الأمن الإسرائيلية بنشر دبابات عسكرية وقوات إضافية فى جنين، ومنع السكان من العودة.

وشدد المكتب الأممي على أن الاستمرار في استخدام تكتيكات حربية مميتة في المناطق السكنية أمر مقلق للغاية، "ويبدو أنه يتجاوز معايير تنفيذ القانون"، وأسفر بالفعل عن عشرات الضحايا منذ بدء العملية في 21 يناير، وأشار إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون غير قادرين على العودة إلى ديارهم، الأمر الذي يتطلب مساعدات إنسانية واسعة النطاق في أماكن وجودهم المؤقتة الحالية.

وعن الوضع في غزة، أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أنه منذ بداية وقف إطلاق النار، قام المكتب وشركاؤه في المجال الإنساني بتوفير الخيام للأسر في جميع أنحاء غزة، ومعظمها في الشمال، فضلا عن توزيع مواد العزل والقماش المشمع لدعم أولئك الذين يعيشون في المباني المتضررة.

وأضاف أن الشركاء العاملين في مجال الأمن الغذائي أوضحوا بأن عدد المخابز العاملة في جميع أنحاء غزة من خلال الدعم من برنامج الأغذية العالمي ارتفع من خمسة قبل وقف إطلاق النار إلى 25 الآن. بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع حوالي 780 ألف وجبة ساخنة يوميا.

وأشار إلى أنه منذ الشهر الماضي، فحص الشركاء في المجال الإنساني أكثر من 80 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهرا للكشف عن سوء التغذية، وحولوا أولئك المحتاجين لتلقي العلاج المناسب.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه في الأسبوع الماضي فقط، وزع الشركاء مستلزمات النظافة على ما يقرب من 8 آلاف أسرة، وقوارير المياه على 3500 أسرة، مؤكدا أن استدامة هذه العمليات الإنسانية الموسعة يتطلب تمويلا سخيا واستمرار وقف إطلاق النار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" قد شدد - أمس - على ضرورة أن تنهي إسرائيل هجماتها المتصاعدة على الضفة الغربية، وحث القوات الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة المتعمدة.

وأعرب جوتيريش عن القلق إزاء تصاعد العنف والهجمات والعمليات واسعة النطاق التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية في المحافظات الشمالية للضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك نشر الدبابات الإسرائيلية لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام "يشعر بقلق عميق إزاء العدد المتزايد من القتلى، بما في ذلك الأطفال، والأعداد المتزايدة من الفلسطينيين النازحين واتساع نطاق تدمير البنية التحتية المدنية، مؤكدا أن الأمين العام "يرفض بشدة التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والتي تشير إلى نيتهم البقاء في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة الشمالية لفترة طويلة ورفض عودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم".

ودعا جوتيريش إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

