شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة.. استعدادات لاستقبال الدفعة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية كافة الاستعدادات لاستقبال الدفعة الرابعة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446 هـ، حيث من المقرر وصولهم يوم غدٍ الأربعاء، للمدينة المنورة، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة .

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمتضمنة استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 66 دولة، يتم استضافتهم على 4 مجموعات خلال العام 1446 هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الدفعة الرابعة من البرنامج تضم 250 معتمراً ومعتمرة من 14 دولة هي (الهند، باكستان، بنجلاديش، تركيا، سريلانكا، نيبال، المالديف، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، أستراليا، نيوزلندا، روسيا).

كما أعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف ومتابعة الوزير المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برنامجاً ثرياً منوعاً للمستضافين خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة الروضة الشريفة، ومسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك زيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، ومعرض الوحي.

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن اللجان العاملة في الوزارة تسعى لتقديم أرقى الخدمات المتكاملة والنوعية للمستضافين؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى دائماً لخدمة الإسلام والمسلمين من أداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة.