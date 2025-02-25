الخليج اليوم .. وزير خارجية البحرين: ندعو لحل النزاعات سلمياً عبر الحوار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن العالم يواجه تحديات عالمية غير مسبوقة تجبرنا على إعادة تأكيد التزامنا بالعدالة والمساواة والسلام لشعوب العالم كافة، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الثامنة والخمسين.

وأضاف أن البحرين ستظل داعمة بقوة للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام العالميين، في الوقت الذي تعارض فيه العنف والتطرف والإرهاب والفكر المتعصب، وتدعو إلى حل النزاعات سلميًا عبر الحوار الدبلوماسي، وتؤكد كذلك أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يتطلب حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع تهجيره، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، تعيش بسلام مع إسرائيل.

وأوضح الزياني أن القادة العرب في القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي عقدت في مملكة البحرين برئاسة ملك البلاد أكدوا أهمية حقوق الإنسان والتنمية والسلام والتضامن باعتبارها مكونات أساسية لمستقبل مزدهر للشعوب.

وأشار في الوقت ذاته وزير الخارجية البحريني إلى أن إعلان قمة البحرين تضمن رؤية شاملة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين مع الدعوة إلى العدالة والمساواة، ويسلط الضوء على ضرورة التعاون العربي في معالجة تحديات حقوق الإنسان، ويؤكد القناعة بأن حقوق الإنسان والتنمية والسلام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا.

وقال إن القمة دعت إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر لأكثر من سبعين عامًا، واقترحت العديد من مبادرات حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم للمتضررين من الصراعات والنزاعات الإقليمية، مما يعكس التزام الدول العربية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة المتضررين من الصراعات، مع الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تعزز القدرة على التعافي والاستقرار.