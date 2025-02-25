الخليج اليوم .. ترامب: المباحثات في السعودية كانت رائعة وولي العهد مذهل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مديرة مكتب "العربية/الحدث" ناديا البلبيسي لإجابتها على السؤال الثاني.

الاجتماع في السعودية كان رائعاً

وبينما ذكّرته البلبيسي بأنه ذكر المملكة العربية السعودية كمكان لاستضافة المفاوضات، سألته فيما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك حتى لو لم يكن هناك اتفاق في الملف الأوكراني.

فأجاب سيد البيت الأبيض، أنه يعتقد أن الاجتماع في المملكة العربية السعودية كان رائعا.

وأضاف أنه التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورأى أنه شاب رائع يتمتع برؤية ثاقبة ويحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم.

كما تابع أن ولي العهد ينفذ رؤية الملك بطريقة مذهلة، قائلاً: "أنا صديق لكليهما".

وأضاف ترامب أن الملك وولي العهد يريدان أن يروا نهاية للحرب في أوكرانيا، ويبذلان قصارى جهدهما للتأكد من انتهائها.

كذلك اعتقد أن روسيا، على نحو مماثل تريد إنهاء الحرب، لافتا إلى أنه تحدث إلى الرئيس بوتين والمسؤولين في إدارته يتعاملون معه باستمرار.

اتفاق قريب

يذكر أنه ووسط خلافات بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة بشأن ملف التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التقى الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.

وبعيد محادثات قصيرة، عقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً أكد فيه ترامب على أن فرنسا ستبقى حليفا قويا لأميركا، مشددا على أنه يعمل معها لوقف حرب أوكرانيا.

وأعلن ترامب أن حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع، مشددا على أن العالم أصبح على مسافة قريبة من تحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.