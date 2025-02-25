الخليج اليوم .. 28 مليون مستفيد حول العالم من مبادرات بنك الإمارات للطعام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهرت النتائج السنوية لبنك الإمارات للطعام للعام 2024، بأن نحو 28.9 مليون إنسان في العالم استفاد من حملات البنك وبرامجه في العام الماضي، بزيادة قدرها 55% عن العام 2023، لتتجاوز هذه النتائج المستهدفات المرسومة ومؤشرات الأداء العام بنسبة 100%.

وشارك نحو 5,000 متطوع ومشارك في دعم وتنفيذ أنشطة إدارة فائض الطعام وتوزيع الأغذية على المستحقين، فيما بلغ عدد المتبرعين من الجهات والمؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية إلى 1,214 متبرعاً بزيادة وصلت إلى 52%، كما نفذ 157 برنامجاً توعوياً شارك فيها نحو 4,357 مشاركاً.

في حين، ساهم البنك في ترك أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل نحو 5,466 طن من الأغذية عن مسار الطمر في مكب النفايات، ليدعم بذلك إحدى مستهدفاته في الحدّ من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل نفايات الطعام بـ 30% بالعام 2027.

وينفذ البنك وفق خطته الاستراتيجية 2023 -2027 خطة مبادرات وأنشطة إنسانية، إضافةً إلى تقليل نفايات الطعام عبر عقد شراكات لإدارة الفائض منه، ودعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية عبر تنفيذ مبادرات مشتركة لحفظ النعمة، إذ وزع منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2024، أكثر من 96 مليون وجبة،