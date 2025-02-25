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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. القبض على 13 شخصًا في قضية احتيال منصة FBC والان نبدء بالتفاصيل
وتسببت الواقعة في جدل واسع في مصر، إذ تضرر المئات من المتعاملين مع المنصة في مصر.
تفاصيل احتيال إف بي سي FBC
تشكيل عصابي للنصب على الضحايا
وأكمل البيان: "أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي (يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج) متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
وأضاف البيان: "هؤلاء الثلاثة قاموا بالاتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة".
وأوضح البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها مليون و270 ألف جنيه (قرابة 25 ألف دولار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
وحذرت وزارة الداخلية المصرية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر، التي تنتشر عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحًا مالية سريعة، لتجنب تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.