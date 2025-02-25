شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوري: سعينا لحقن الدماء بعد التحرير.. وسنشكل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن نظامه الذي تشكل بعد نجاح الثورة السورية، والإطاحة بحكم الأسد، سعى لحقن الدماء، مؤكدًا إن البلاد بصدد تشكيل هيئة مهمتها تحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف في كلمته، خلال افتتاح أعمال الحوار الوطني السوري، أن الأحداث الحالية عنوانًا لمرحلة تاريخية جديدة في سوريا، التي تواجه تحديات كبيرة، أهمها مرحلة إعادة بناء الدولة في سوريا التي لديها سمات حرجة.

وأكد أن الثورة أنقذت البلاد من الضياع لكن التحديات ما زالت كبيرة، إذ سوريا تعاني من تدمير ممنهج لاقتصادها وخدماتها وعوامل نهضتها.

ووجه حديثه للحضور قائلًا: "سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا للتشاور في مستقبل بلدكم وأمنكم"، مضيفًا: "علينا مواجهة أي من يحاول العبث بأمننا وقوتنا".

وأوضح أمن سوريا تراجت عن محيطنا الدولي والإقليمي، مؤكدًا على وجوب اتخاذ الخطوات للعودة، قائلاً: "نحن أمام مسؤولية عظيمة لإعادة بناء الدولة".

