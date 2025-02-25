شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ 48 ألفا و346 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و346 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و759 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء، منهم 5 انتُشلت جثامينهم، و6 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع.