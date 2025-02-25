شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يصف السعودية بالشريك العظيم للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، المملكة العربية السعودية، بالشريك العظيم للولايات المتحدة الأمريكية.



وقال هيجسيث، خلال استقباله نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، في واشنطن، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء الإثنين، إن العلاقة مع المملكة العربية السعودية تُشكِّل مركز ثقل مهمًا في منطقة مضطربة، مضيفًا أن سياسية "أمريكا أولًا" لا تعني التخلي عن الشركاء.



بدوره، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن العلاقة مع واشنطن لطالما كانت حيوية، وهي أكثر أهمية في هذه المرحلة، خصوصًا في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة.



ويزور وزير الدفاع السعودي واشنطن، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ تأتي زيارة الأمير خالد بن سلمان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب قناة "الحرة".