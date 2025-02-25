شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات في دمشق بين الأمن الداخلى وعناصر من نظام الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة السورية دمشق، منذ ساعات قليلة اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة وُصفت بأنها من فلول النظام السابق، مما أدى إلى مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقعت الاشتباكات في حي تشرين قرب منطقة القابون، حيث اشتبكت قوات الأمن مع مجموعة مسلحة يتزعمها شخص يُدعى فوزي ريا. استخدمت خلال المواجهات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستمرت لعدة ساعات، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق وتكثيف التواجد الأمني في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استعدادات مكثفة في دمشق لعقد مؤتمر حوار وطني، تصفه السلطات الجديدة بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.