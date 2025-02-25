شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يداهم منازل خلال اقتحام بلدة بيت أمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال دفع بجرافتين عسكريتين باتجاه مدينة طولكرم ومخيماتها ضمن الاجتياح المستمر.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ29 على التوالى، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ16، وسط تعزيزات عسكرية، واستمرار عمليات مداهمة المنازل واستهداف البنية التحتية.