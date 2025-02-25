شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تعيين الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود سفيرة للنوايا الحسنة لـ"هابيتات" بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُعيد تعيين الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) في المنطقة العربية لولاية ثالثة للفترة من 2025 إلى 2026.



وقال برنامج الأمم المتحدة - في بيان، اليوم الاثنين - "إنه منذ تعيينها عام 2020 كأول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، كرّست الأميرة لمياء جهودها لتعزيز المدن الآمنة والمستدامة والقادرة على الصمود مع التركيز على تمكين المرأة والشباب ودفع عجلة التنمية الحضرية القائمة على الابتكار، كما لعبت دورًا محوريًا في دعم عمل البرنامج من خلال تعزيز الإسكان الملائم والتنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة".



وقالت الأميرة لمياء "إنه لمن دواعي فخري أن أواصل دعم إنشاء مدن ليست فقط قادرة على الصمود ومستدامة، بل أيضًا شاملة ومُمكنة للجميع.. سأواصل العمل من أجل مستقبل يتمتع فيه كل فرد بفرص تضمن له التفوق والنجاح، معا يمكننا بناء عالم يعزز فيه الابتكار التغيير الإيجابي، ولا يُترك فيه أحد خلف الركب".



ومن جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلوديا روسباخ عن سعادتها لاستمرار هذه الشراكة، قائلة: "سعدنا أن تواصل الأميرة لمياء دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية.. إن أصوات القادة المؤثرين مثلها تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز عمل البرنامج داخل المنطقة وخارجها، مما يسرّع التقدم نحو تحسين جودة الحياة لجميع سكان المدن ويعزز جهودنا في تشكيل مستقبل حضري أكثر شمولًا وقدرة على الصمود للأجيال القادمة، ومعالجة التحديات الكبرى مثل أزمة السكن العالمية".



وبدورها، قالت رانيا هدية الممثلة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية "لقد كان لدور الأميرة لمياء تأثيرا كبيرا في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها منطقتنا، حيث ساعدت في تسليط الضوء على قضايا رئيسية، مثل بناء القدرة على الصمود والاستجابة للأزمات في المدن العربية.. ونحن على ثقة من أن استمرار هذه الشراكة سيحقق تأثيرًا أكبر في مواجهة التحديات الحضرية المستقبلية".