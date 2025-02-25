شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح يستقبل 39 مصابًا فلسطينيًا وإدخال 174 شاحنة مساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

تهجير 40 ألف فلسطيني

الدمام - شريف احمد - دخلت 174 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية يوم الاثنين إلى قطاع غزة، من بينها 15 شاحنة وقود.وأفاد مصدر مصري مسؤول في معبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.وأضاف المصدر أن معبر رفح البري استقبل أيضًا 39 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًا لهم قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.

أعلن الاحتلال الإسرائيلي تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة من دون إمكان العودة إلى ديارهم، بعدما دخل جيش الاحتلال هذه المخيمات، فيما يشن عملية واسعة في المنطقة منذ شهر.



وقال الوزير يسرائيل كاتس يوم الأحد: "أصدرت التعليمات للجنود للاستعداد لإقامة طويلة في المخيمات التي جرى أخلاؤها، لعام من الآن، وعدم السماح بعودة قاطنيها".

ضحايا شهر من العدوان

ومنذ 21 يناير الماضي، وبعد 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، تنفذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، في مخيمات جنين وطوباس وطولكرم.

وأضاف: "حتى الآن، أجلينا 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس التي أصبحت الآن خالية من السكان".

وأسفر عدوان الاحتلال على الضفة الغربية حتى الآن، عن مقتل 51 فلسطينيًا من بينهم 7 أطفال، كما أحصت الأمم المتحدة "وجود عشرات الآلاف من سكان مخيمات اللاجئين لا يزالون نازحين" بعد شهر على بدء العملية.