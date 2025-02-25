شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطالب مجددًا بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط والان نبدء بالتفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية

جرائم إسرائيل في لبنان

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن وزير الخارجية يوسف رجي، استقبل الاثنين، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماجرو، لبحث المستجدات اللبنانية والإقليمية.وجدد رجي، خلال لقائه السفير الفرنسي، المطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وغاراتها الجوية.وجدد رجي "مطالبة لبنان بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".واستعرض وزير الخارجية اللبناني مع السفير الفرنسي "نتائج مؤتمر باريس الوزاري من أجل سوريا الذي عـقد في العاصمة الفرنسية بتاريخ 13 فبراير 2025 بمشاركة الوزير رجي.كان أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي.على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يومًا من الأراضي اللبنانية، ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير/شباط الحالي.