اخبار الخليج

الاحتلال يدفع بجرافتين عسكريتين باتجاه طولكرم

0 نشر
0 تبليغ

الاحتلال يدفع بجرافتين عسكريتين باتجاه طولكرم

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدفع بجرافتين عسكريتين باتجاه طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال دفع بجرافتين عسكريتين باتجاه مدينة طولكرم ومخيماتها ضمن الاجتياح المستمر.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ29 على التوالى، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ16، وسط تعزيزات عسكرية، واستمرار عمليات مداهمة المنازل واستهداف البنية التحتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، ونشرت فرق المشاة في الشوارع والحارات، في الوقت الذي واصلت فيه مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها وتخريب وتدمير محتويات وطالت المنازل الفارغة، وتحويلها لثكنات عسكرية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements