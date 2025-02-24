شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأحوال الجوية.. استئناف الأنشطة البحرية في ميناء الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر بمصر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري في محافظة البحر الأحمر المصرية، أمام الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية.وأشارت الهيئة في بيانٍ لها، إلى استئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية في الميناء.