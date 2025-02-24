الصندوق العربي للمعونة للدول الإفريقية يفتتح دورة لصالح 35 دبلوماسيا من جزر القمر

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية اليوم الاثنين دورة تدريبية لصالح 35 دبلوماسيا قمريا، بموروني خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر المتحدة.



واشرفت على حفل إفتتاح الدورة الوزير مفوض شيرين عادل امام، ممثلة عن السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، وذلك بحضور وزير الشئون الخارجية بالإنابة الدكتور ابو بكر سيدالي وزير الكهرباء و المياه و المحروقات.



و ألقت ممثلة الصندوق كلمة رحبت من خلالها بجميع الحاضرين، وشكرت وزير الخارجية القمري على رعايته لهذه الدورة كما شكرت المسئولين القمريين على التسهيلات المقدمة من أجل إنجاحها، معربة عن اهتمام أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شخصياً بدعم جمهورية القمر المتحدة وخاصة في مجال تعزيز قدرات دبلوماسييها وتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي.



واكدت أن هذه الدورة التدريبية ترمي الى تزويد الدبلوماسيين القمريين بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من القيام بدور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في المنطقة.



كما أعربت عن املها في أن تسهم الدورة في تطوير الأداء الدبلوماسي للمشاركين وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة من الفرص للتواصل والتعاون مع نظرائهم في الدول العربية.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية بالإنابة، عن اهتمام وزير الخارجية القمري بهذا النشاط، وعن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية و للأمين العام على الاهتمام بدعم جمهورية القمر المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين بلاده والدول العربية. و أكد أن الدبلوماسيين القمريين سيستفيدون من الخبرات والمعارف التي سيتم تبادلها خلال هذه الدورة، معرباً عن أمله في استمرار تقديم هذا الدعم.



وعشية الدورة، اجتمعت ممثلة الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق مع محمد إمباي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة بمقر وزارة الخارجية القمرية بموروني. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وجزر القمر، والتي يوليها الوزير اهتماما شخصيا ، خاصة بعد لقائه مؤخراً مع أمين عام جامعة الدول العربية، و توافقهما بشأن أهمية تكوين الكوادر القمرية في مجالات عديدة، وهو ما يتماشى مع طموحات الحكومة و جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات الكوادر الفنية.



وفي هذا السياق، قدم الوزير شكره للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على دوره البارز في تنظيم البرنامج التدريبي الموجه للدبلوماسيين القمريين، وأعرب عن تقديره لهذا النشاط الذي يعقد، لأول مرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، منوها الى إشرافه شخصيًا على الترتيبات الخاصة بهذا البرنامج ليحقق أقصى فائدة ممكنة للكوادر الدبلوماسية القمرية.