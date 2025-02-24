شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ومفوضية حقوق الإنسان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني اليوم /الإثنين/، مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، أوجه التعاون المشترك بين البحرين ومفوضية حقوق الإنسان في مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته، وتبادل الزيارات والخبرات والتنسيق المشترك بما يحقق الأهداف المنشودة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على الظروف الإنسانية للسكان المدنيين وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين.