شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر الدولي يعرب عن "قلقه" إزاء الوضع بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين عن "قلقها البالغ" إزاء تأثير العمليات الأمنية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر، على المدنيين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان "تعبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالع إزاء تأثير العمليات الأمنية الجارية على السكان المدنيين في جنين وطولكرم وطوباس وغيرها من المواقع في شمال الضفة الغربية".

وأضاف البيان "يكافح الناس من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى.. ويكافح المدنيون النازحون أيضًا من أجل العثور على معلومات عن أفراد أسرهم الذين أصبحوا في عداد المفقودين أو جرى اعتقالهم".