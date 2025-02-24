الخليج اليوم .. الصحة العالمية: السعودية تقدم 500 مليون دولار لجهود القضاء على شلل الأطفال عالميا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت منظمة الصحة العالمية إن السعودية تقدم 500 مليون دولار لجهود القضاء على شلل الأطفال عالمياً، وذلك في إطار منتدى الرياض الدولي الإنساني.

ومنحت السعودية القطاع الصحي في الدول الأقل نموًا أهمية كبرى نظرًا لما يشكله هذا القطاع من أهمية في تعزيز الصحة العامة وتطوير المنظمات الصحية وتوفير الخدمات الطبية المنقذة لحياة الملايين في أنحاء العالم.

وقدمت السعودية أكثر من 600 مليون دولار أمريكي لحماية 370 مليون طفل سنويًا من مرض شلل الأطفال وانتشال الملايين من حالة الفقر في 33 دولة عضوًا في البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، خُصص منها 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، والإسهام في تقديم اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال في الدول الأكثر تضررًا حول العالم.