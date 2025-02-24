شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: التراث البيئى والتنمية عناصر مترابطة تشكل مجتمعات قوية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم الأمانة العامة (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الثقافة وحوار الحضارات) اليوم الاثنين، حلقة نقاشية حول التراث البيئي واستدامته، وذلك لإلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة حفاظا على التراث كآلية للربط بين الماضي والحاضر وصولاً إلى المستقبل وتحقيقا للتنمية المستدامة.

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن الحلقة النقاشية تتضمن موضوعاً هاماً من موضوعات التراث ألا وهو التراث البيئي والتنمية المستدامة فهي عناصر مترابطة ومتداخلة تساهم في تشكيل مجتمعات قوية وثقافية ومستدامة.

وإشارت إلى أنه عندما ننظر إلى التراث كجزء أساسي من الهوية الثقافية، فإننا نرى كيف يمكن أن يكون أساسًا لبناء مستقبل يستند إلى مبادئ الاستدامة.

ويتم خلال الفعالية عرض فيلم عن تراث فلسطين مقدم من المجلس العربي لاتحاد الآثاريين العرب وستنظم الأمانة العامة خلال الفاعلية معرض للتراث الفني مقدم من معهد المخطوطات العربية والمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة المصرية وجمعية بلا حدود للفنون التشكيلية والشعبية بجمهورية مصر العربية، كما سيتم تقديم " كورال سلام " بوزارة الثقافة المصرية في ختام هذا اليوم.

ويشارك في الفاعلية الدول الأعضاء لدي جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمجتمع المدني وخبراء وباحثين في مجال التراث.



