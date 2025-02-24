شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يتمكن من فك الحصار على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان والان مع تفاصيل الخبر

تمكن الجيش السوداني، من إنهاء وفك الحصار الذى تفرضه ميليشيا الدعم السريع على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وهو الحصار الذى أمتد على مدار ما يقرب من عامين، وقام الجيش بربط قواته القادمة من ولاية النيل الأبيض بجنوده المتواجدين داخل الأبيض.

وخلال المعارك المستمرة على مدار الأسابيع الماضية، قاد متحرك الصياد، وهي قوة جوالة تابعة للجيش يغلب على عناصرها جنود الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور، معارك عنيفة ضد الدعم السريع، تمكن خلالها من السيطرة على مدن أم روابة، علاوة على الرهد، ومن ثم العبور نحو جبال الغر وكردفان وصولًا إلى مدينة الأبيض، حيث رئاسة الفرقة الخامسة مشاة، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وقال العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني في بيان :"بفضل الله وتوفيقه، تمكنت قواتنا في محور الصياد من فتح الطريق إلى الأبيض والالتحام مع أسود الهجانة"، وهو ما يعني إنهاء حصار مدينة الأبيض الذي استمر لنحو 22 شهرًا.

واحتفلت مدن الأبيض، أم روابة، والرهد بإنهاء الحصار.

وخلف الحصار الذي فرضته الدعم السريع على مدينة الأبيض أزمات إنسانية وندرة كبيرة في السلع الأساسية، بسبب القيود التي تفرضها القوات على حركة القوافل الإنسانية والتجارية.

