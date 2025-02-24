الخليج اليوم .. السعودية: نؤكد أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل النزاعات سلمياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في كلمة بمنتدى الرياض الدولي الإنساني، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل النزاعات سلميا، مشدداً على أن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود الدولية للتعاون خلال الأزمات.

كما شدد على ضرورة استمرار الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية ودور الدبلوماسية في ضمان وصول المساعدات لمناطق النزاع.

يشار إلى أن منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع انطلق اليوم، تحت شعار "استكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية" والذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستمر على مدار يومين، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأتى المنتدى بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المركز، ويُقام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية، جامعًا نخبة من القادة والخبراء والمانحين والمتخصصين في العمل الإنساني من مختلف دول العالم.

إدارة الأزمات والصراعات

فيما سيتناول عبر جلساته الحوارية رفيعة المستوى محاور رئيسية تشمل دور الدبلوماسية الإنسانية في إدارة الأزمات والصراعات، وآليات وصول المساعدات وتسهيل سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى معالجة قضايا النزوح في ظل تصاعد النزاعات والكوارث الطبيعية.

هذا ويُعقد المنتدى في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، ويتضمن أيضا ورش عمل وجلسات نقاشية وفعاليات جانبية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة حول العالم.