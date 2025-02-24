الخليج اليوم .. الذكور أكثر ضحايا حوادث المرور بـ 2024 في الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت إحصاءات حكومية إماراتية أن الذكور هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية في العام الماضي، إذ بلغ عدد وفياتهم 335 حالة وفاة من إجمالي 384 حالة، أي بما يصل لنسبة 87%.

في المقابل، أظهرت الإحصاءات الحكومية أيضاً أن نسبة الإناث اللواتي توفوا بفعل الحوادث المرورية وصلت إلى 13% أي نحو 49 حالة وفاة، طبقاً لما ذهبت إليه الإحصاءات ذاتها التي قالت إن مؤشرات السلامة تحسنت على مستوى وفيات الشباب في الحوادث.

الرجال يقودون بطيش!

في هذه الأثناء، تقول دراسة محلية نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم" بشأن حوادث النساء المرورية، إذ بيّنت أن السائقات يقعن في حوادث المرور للأسباب ذاتها التي يقع فيها الذكور، غير أن الاختلاف بينهما يكمن في وجود أسباب للحوادث يقع فيها أحدهما أكثر من الآخر، مثل تسبب الرجال في حوادث ناتجة عن القيادة بطيش وتهور، بينما النساء لا يقدن بهذه الصورة، ومن النادر جداً أن يقعن في حوادث مرورية من هذا النوع.

احتمالات حوادث المرور من الأكثر عرضة؟

وذكرت دراسات وتقارير مرورية عالمية أن احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور تزداد مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكّرة، ويحدث نحو ثلاثة أرباع (73%) الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين الشباب من الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن حوادث المرور بثلاثة أضعاف مقارنة بالإناث.

واستطاعت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في خفض نسبة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة، إذ تطلق سنوياً العديد من حملات التوعية من أجل توفير بيئة مرورية آمنة ينعم فيها الجميع بالسلامة.