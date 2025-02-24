الخليج اليوم .. ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصلت أمس 34 قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة، محملةً بالمستلزمات الطبية الطارئة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيع المستلزمات الطبية الطارئة على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة التي تعاني نقصًا حادًّا في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويأتي ذلك في إطار دور السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.