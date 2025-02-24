شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى الفلسطينى: استخدام الاحتلال للدبابات فى "جنين" سيدمر حياة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، "إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للدبابات، والآليات العسكرية الثقيلة، ضد المناطق السكنية والمدنيين العزل في شمال الضفة، يهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين، ويعكس سياسة الاحتلال في فرض الرعب والموت على المدنيين، وهو مخطط لعدوان دموي إرهابى يستهدف الفلسطينيين فى كل مكان".

وأضاف فتوح، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا التصعيد العسكري يشكل امتدادا لحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، ويعد تكرارا لنموذج العدوان على قطاع غزة، حيث يتم ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء.



واعتبر فتوح أن هذا العدوان العسكري الاسرائيلي يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتوسيع الاستعمار وتهويد الأراضي الفلسطينية وتشريد المواطنين الفلسطينيين قسرا.



ودعا فتوح المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية لوقف هذا العدوان الدموي، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة، واتخاذ خطوات فورية رادعة.



وأكد رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، وتمسكه بحقوقه الوطنية فى الحرية والاستقلال.



يذكر أن قوات الاحتلال وسعت عدوانها على شمال الضفة الغربية، ودفعت اليوم بتعزيزات عسكرية "دبابات" إلى محيط مدينة جنين والتي تعتبر المرة الأولى التي تدفع فيها قوات الاحتلال بالدبابات إلى محافظة جنين، منذ عدوانها على الضفة الغربية عام 2002.