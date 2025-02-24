شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).



وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان - إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضى الأردنية"، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل - بكل قوة وحزم - على تسخير جميع الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن واستقرار المملكة