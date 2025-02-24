شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: لا محادثات مع إسرائيل إلا بعد إطلاق سراح الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قيادى بحركة حماس الفلسطينية، أنه الحركة لن تجرى محادثات مع إسرائيل عبر وسطاء إلا بعد إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كما هو متفق عليه، وفقًا لـ"رويترز".

كانت حماس استنكرت، بشدة، القرار الإسرائيلي بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لافتة إلى أن هذا الأمر يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.

وقال عضو المكتب السياسى لحماس عزت الرشق، فى تصريح صحفى لوسائل إعلام فلسطينية، : "تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق"، مشددًا على أن هذه المراسم لا تتضمن أى إهانة للمحتجزين، بل تعكس التعامل الإنسانى الكريم معهم.

وذكر أن "الإهانة الحقيقية هى ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة".

وأشار إلى أن "الأسرى الفلسطينيين يتم إطلاقهم وهم مقيدو الأيدى ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين".

وأكد أن قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال فى تنفيذ التزاماته.

وطالب"الرشق" الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أى تأخير.

وقررت إسرائيل تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن قرار تأجيل إطلاق الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان الإفراج عن المحتجزين دون ما وصفها بمراسيم مهينة، وفق مزاعمه.