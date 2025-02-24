شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعلن تهجير 40 ألف فلسطيني من 3 مخيمات بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاحتلال الإسرائيلي تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة من دون إمكان العودة إلى ديارهم، بعدما دخل جيش الاحتلال هذه المخيمات، فيما يشن عملية واسعة في المنطقة منذ شهر.

وقال الوزير يسرائيل كاتس يوم الأحد: "أصدرت التعليمات للجنود للاستعداد لإقامة طويلة في المخيمات التي جرى أخلاؤها، لعام من الآن، وعدم السماح بعودة قاطنيها".

ضحايا شهر من العدوان

ومنذ 21 يناير الماضي، وبعد 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، تنفذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، في مخيمات جنين وطوباس وطولكرم.

وأضاف: "حتى الآن، أجلينا 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس التي أصبحت الآن خالية من السكان".

وأسفر عدوان الاحتلال على الضفة الغربية حتى الآن، عن مقتل 51 فلسطينيًا من بينهم 7 أطفال، كما أحصت الأمم المتحدة "وجود عشرات الآلاف من سكان مخيمات اللاجئين لا يزالون نازحين" بعد شهر على بدء العملية.



دبابات في الضفة الغربية

وللمرة الأولى منذ انتهاء الانتفاضة الثانية التي جرت بين عامي 2000 و2005 نشر جيش الاحتلال دبابات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال فايز السيد من سكان جنين وقد نزح إلى قباطية على بعد نحو 5 كيلومترات جنوبًا: جيش الاحتلال دمر محلات، ودمر البنى التحتية للشعب الفلسطيني في مسعى لتطبيق سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ونحن نقول له إننا هنا، ولن نرحل عن بلادنا".

ترهيب المدنيين العزل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الدبابات الثقيلة إلى جنين شمال الضفة الغربية.

وعدّت الخطوات العسكرية الإسرائيلية تعميقًا للعدوان وتوسيعًا للجرائم ضد الشعب الفلسطيني في شمال الضفة الغربية ومخيماتها خاصة.

ونددت في الوقت ذاته بتفاخر وزير جيش الاحتلال بأن جيشه سيمنع عودة المهجرين من المخيمات إلى منازلهم شمال الضفة الغربية، وإصدار الأوامر ببقاء القوات لفترة طويلة، بعد إجبار قوات الاحتلال نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح قسرًا عن المخيمات.

وأكدت أن استخدام الدبابات وترهيب المدنيين العزل وتهديدهم باستخدامها يمثل تصعيدًا خطيرًا للأوضاع في الضفة، ومحاولة مكشوفة لتكريس حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالبت بضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.