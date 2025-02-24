شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أمريكى: ترامب يدعم إسرائيل فى أى مسار تختاره ضد حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع أكسيوس الإخبارى عن متحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدعم إسرائيل فى أى مسار تختاره ضد حماس.

وأضاف الموقع الأمريكى أن المتحدث باسم المجلس اعتبر أن قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يمثل ردا مناسبا، معتبرا أن حركة حماس تتعامل مع الرهائن بوحشية، على حد قوله.

وتمثل التصريحات الأمريكية دعما لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى قرر إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى، بسبب ما وصفه بالانتهاكات المتكررة من جانب حركة حماس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن الأسرى الفلسطينيين وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجددا وإرجاعهم إلى محبسهم، بينما زعم مكتب نتنياهو أن "حماس تتعمد إهانة المحتجزين وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية".

في المقابل، اعتبرت حماس أن ذريعة الاحتلال بأن مراسم تسليم الأسرى مهينة ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق.