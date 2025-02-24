شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: توجهنا إلى سوريا برسائل واضحة بشأن التهديدات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، اليوم الأحد، بأن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن الشطري أن العراق توجه برسائل مباشرة إلى دمشق بشأن التهديدات الأمنية، خاصة تجاه خلايا عصابات "داعش" (الإرهابي في المحظور في روسيا ودول أخرى) في باديتي حمص والشام، ووجود ألفي "إرهابي" من عناصره العراقيين بسجون الحسكة.



جاءت تصريحات الشطري خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "حوار بغداد"، قال خلالها أن "الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل نقطة تحول في المنطقة"، معبّرا عن أمله في أن "يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار، رغم بعض المخاوف المتعلقة بوجود جماعات مسلحة وأماكن للصراع في المنطقة".



وقال المسؤول العراقي إن "الساحة العراقية والسورية مترابطة بشكل وثيق، وما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق، والعكس صحيح، والعراق قد توجه إلى سوريا برسائل أمنية واضحة حول التهديدات التي تمثلها بعض الجماعات المتطرفة، والعراق تضرر في الفترة الماضية من إرسال الانتحاريين والمواد المخدرة عبر الحدود".