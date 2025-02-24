شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: وثيقة عربية للقمة الطارئة لدعم الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة برلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم، ورفعها للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك في كلمة اليماحي أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

وأكد دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها مصر بشأن إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه وبناء وطنه دون أي تهديد لوجوده. مخططات بغيضة

أشار اليماحي إلى أن المخططات البغيضة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تمثل تعديًا صارخًا على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرَّ بها العالم أجمع، وتمثل مساسًا مرفوضًا بسيادة دول عربية بذلت كل غال ونفيس من أجل القضية الفلسطينية.

وأوضح أنها تهدف أيضًا إلى صرف أنظار العالم عن المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي قام بها الاحتلال في قطاع غزة، وجرائم الحرب والتدمير والاستيطان الاستعماري التي يقوم بها حاليًا في الضفة الغربية.

وشدد على أن وحدة الصف العربي ووحدة الموقف العربي في هذه اللحظة المصيرية تمثل حائط الصد الأول أمام كل مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا الدعم التام لمواقف جميع الدول العربية في الرفض التام لكل مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.