شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الكويت بالجامعة العربية: اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربى يؤكد المكانة الكبيرة التى تحظى بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير طلال المطيري مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية، خلال احتفالية سفارة الكويت بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلالها والـ34 لتحريرها ؛ إن دولة الكويت تدعم نهج حل الأزمات بالطرق السلمية من أجل حماية السلم والأمن الدوليين؛ كما أنها تولى أهمية كبيرة لحقوق الإنسان ومن منطلق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استضافت الدورة ال55 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتى عكست اهتمام دولة الكويت بتسليط الضوء على حقوق الإنسان فى وطننا العربى وخاصة الطفل العربى؛ ومحاولة تحقيق العدل والمساواة وصولًا إلى إرساء السلام لشعوب منطقتنا العربية .

ومن جهة ثانية؛ أشار السفير المطيرى فى كلمته إلى اختيار الكويت من قبل جامعة الدول العربية عاصمة للثقافة والإعلام العربى لهذا العام وهى المرة الأولى التى يتم فيها اختيار بلد عربى كعاصمة للثقافة والإعلام معا ؛ ما يؤكد ما يحظى به الإعلام والثقافة بدولة الكويت من أهمية كبيرة ومكانة سامية عززتها دولة الكويت وأولتها اهتماما كبيرًا ؛ فالإعلام والثقافة من أهم أدوات التعبير عن المراحل التى مرت بها كل دولة وما وصلت إليه من نهضة فكرية وازدهار حضاري .

يذكر أن احتفالية السفارة تتزامن مع الاحتفالات التي انطلقت داخل دولة الكويت منذ أيام تحت شعار "عز وفخر"، وتشمل عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

وأقامت أول احتفالاتها بهذه المناسبة فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التى تم اقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات هذه المناسبة تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.