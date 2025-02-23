شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: جهود مصر الكبيرة فى غزة تؤكد محورية دورها الإقليمي والدولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت، لقد نجحت الكويت منذ استقلالها فى تحقيق نجاحات مشهودة فى سياستها الخارجية القائمة على رؤية إستراتيجية واضحة ومبادىء متوازنة مناصرة للحق والعدل ونبذ العنف وإرساء السلام ومعالجة أسباب التوتر مما أكسبتها احترام العالم إلى جانب دورها التنموي والإنسانى ودعم الدول الشقيقة متجاوزة حدودها الجغرافية.

جاء ذلك خلال احتفالية سفارة الكويت التى أقيمت اليوم بمناسبة الذكرى ال64 لاستقلالها و ال34 لتحريرها، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة ولفيف من الوزراء والدبلوماسيين العرب والأجانب.

ومن جهة أخرى ؛ أشار السفير إلى ما يشهده العالم من أحداث متسارعة وظروفًا استثنائية وتطورات كبيرة ؛ فلايزال أشقاؤنا في غزة يعانون جحيم الدمار والتشتت ومحاولات التهجير القسرى فى تجاوز صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية؛ مما يهدد استقرار المنطقة ؛ ولقد كان موقف الكويت بقيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح واضحا وثابتا وهو دعم حقوق الشعب الفلسطينى ورفض كافة أنواع الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم ، وتقديم المشاعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى التى لم تتوقف حتى هذه اللحظة .



وأضاف السفير ؛ نثمن المواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى والجهود المصرية الكبيرة التى بذلتها لوقف إطلاق النار ، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ ما يؤكد دور مصر المحورى على الصعيدين الإقليمي والدولى على حد سواء .

وأشار السفير إلى المحطات التاريخية المهمة بين مصر والكويت والتى حفظتها ذاكرة الأجيال المتعاقبة؛ فلا يمكن أن تنسى الكويت مواقف مصر الداعمة لها مختلف المحافل والميادين منذ دعم استقلال والمشاركة فى مسيرتها التنموية وصولًا للموقف البطولى لمصر فى مجابهة العدوان على الكويت ؛ كما ساندت الكويت الشقيقة مصر فى حربى يونيو 1967 وأكتوبر 1973؛ حيث امتزجت دماء الكويتيين مع أشقائهم المصريين دفاعًا عن تراب مصر .

وأعرب السفير عن تقديره للحضور والمشاركة في أفراح الكويت بأعيادها الوطنية ؛ ما يرسخ العلاقات و يزيدها عمقًا.