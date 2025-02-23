شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: مصر حققت طفرة اقتصادية جعلتها وجهة للاستثمارات الكويتية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى القاهرة ؛ أن العلاقات الثنائية بين مصر والعلاقات لا يمكن تلخيصها بكلمات ؛ فهى علاقات ضاربة بجذورها فى عمق التاريخ ؛ وإن مشاركة مصر اليوم بهذه الاحتفالات تأكيد على مكانة الكويت بقلوب المصريين ؛ وتعكس العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن مصر والكويت عضوان فاعلان فى المجتمع الدولى وتشتركان فى العديد من الأمور والتاريخ المشرف الذى يجمع بين القيم والأصالة والمصير المشترك بين الدولتين والشعبين وقيادتين حكيمتين تضع نصب أعينها تحقيق الاستقرار والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ؛ إن تبادل الزيارات بين البلدين وطد هذه العلاقات وجعل تلك العلاقات نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول ؛ كما جعل مصر الشقيقة وجهة الاستثمارات الكويتية بما حققته مصر من طفرة تنموية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال إصلاحات القوانين الاقتصادية والاستثمارية.

جاءت كلمات سفير الكويت خلال احتفالية سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطنى البـ64 وعيد التحرير الـ34؛ التى أقيمت اليوم الأحد، بمشاركة عدد من الوزراء المصريين، والدبلوماسيين العرب والأجانب، ولفيف من الإعلاميين والكتاب الفنانين والشخصيات العامة.

أضاف سفير الكويت أن هناك 1400 شركة كويتية فى السوق المصرية كأحد أفضل الوجهات الاستثمارية الجاذبة فى المنطقة، وحجم استثمارات الكويت فى مصر فاق الـ25 مليار دولار ؛ إضافة إلى شراكات القطاع الخاص من الجانبين، وإننا نتطلع لما هى أكثر من هذا ؛ فالفرص المتاحة للتعاون الاقتصادى كثيرة ومتنوعة فنتطلع لتطوير هذا التعاون فى مختلف المجالات بما يحقق الخير للبلدين.

وأعرب السفير غانم عن تقديره للدور الذى يقوم به أبناء الجالية المصرية فى الكويت فى المساهمة فى مسيرة التنمية الكويتية ؛ وأيضا نثمن ما تقدمه الدولة المصرية من رعاية لأبناء الجالية الكويتية فى مصر ؛ ف "شكرًا مصر ".

يذكر أن احتفالية السفارة تتزامن مع الاحتفالات التى انطلقت داخل دولة الكويت منذ أيام تحت شعار "عز وفخر"، وتشمل عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

وأقامت أول احتفالاتها بهذه المناسبة فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التى تم اقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات هذه المناسبة تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.