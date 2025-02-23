شكرا لقرائتكم خبر عن برصاص قناص إسرائيلي.. استشهاد شاب فلسطيني شرق مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

مدينة القدس المحتلة

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، شرق مدينة غزة.وأكدت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب برصاص قناص إسرائيلي متمركز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك يضاف إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.ووثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، في عمليات قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال منذ الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في 19 من الشهر الماضي.من ناحية أخرى، قدم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، على حرق منزل ومركبة قرب قرية جبع شمال مدينة القدس المحتلة.وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا تجمعًا للفلسطينيين قرب قرية جبع، وسط إطلاق نار كثيف.كما اعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم، قبل إضرام النيران في منزل ومركبة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.