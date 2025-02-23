شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الشحنة الإغاثية الـ25 من باكستان لغزة إلى مطار العريش الدولي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف، أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان بالتعاون مع مؤسسة الخدمة، الشحنة الإنسانية والإغاثية الـ25 إلى الأهالي في قطاع غزة، هبطت طائرة خاصة من باكستان تحمل 90 طنا من إمدادات الإغاثة في مطار العريش الدولي بمصر اليوم، تشتمل شحنة الإغاثة على خيام مقاومة للامطار، إضافة إلى أغطية من القماش المشمع، وتسلم مسؤولون من سفارة باكستان بالقاهرة شحنة الإغاثة، وقاموا بدورهم بتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة. وهناك المزيد من الشحنات القادمة من حكومة وشعب باكستان في الطريق وسيتم تسليمها قريبا إلى الفلسطينيين داخل غزة.