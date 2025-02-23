شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محافظ جنين كمال أبو الرب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف العدوان على المدينة، ووقف التدمير المستمر للبنية التحتية منذ 35 يوما .

وقال محافظ جنين - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الاخبارية اليوم /الاحد/ - إن تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي بأن الجيش سيبقى في المخيم لفترة طويلة وعدم السماح للنازحين بالعودة الى المخيم مؤشر خطير يؤكد إصرار الحكومة الاسرائيلية على تهجير المواطنين .

وأشار الى أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات مخيم جنين إلى النزوح منه قسرا حيث بلغ عدد من نزحوا منه ما يزيد عن 15 ألف نسمة إضافة إلى 2500 نسمة نزحوا من مدينة جنين وهم حاليا على أطراف المخيم.