الخليج اليوم .. برعاية الملك سلمان.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ينطلق غدا منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع، تحت شعار "استكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية" والذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويستمر على مدار يومين، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يأتي المنتدى بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المركز، ويُقام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية، جامعًا نخبة من القادة والخبراء والمانحين والمتخصصين في العمل الإنساني من مختلف دول العالم.

وسيتناول المنتدى عبر جلساته الحوارية رفيعة المستوى محاور رئيسية تشمل دور الدبلوماسية الإنسانية في إدارة الأزمات والصراعات، وآليات وصول المساعدات وتسهيل سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى معالجة قضايا النزوح في ظل تصاعد النزاعات والكوارث الطبيعية.

ويُعقد المنتدى في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، ويتضمن أيضًا ورش عمل وجلسات نقاشية وفعاليات جانبية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة حول العالم.