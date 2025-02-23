الخليج اليوم .. صورة تجمع كريستيانو رونالدو بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان و"الدون" يعلق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن سعادته لاحتفاله بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية بطريقة رائعة.

وحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حفل سباق الخيل على كأس السعودية 2025 بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

والتقى ولي العهد بكريستيانو رونالدو قائد النصر خلال مراسم التتويج وحظيت الصورة بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب رونالدو عن سعادته للاحتفال بيوم التأسيس في المملكة ونشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" صورة تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكتب رسالة قائلا: "يسعدني أن أحتفل بيوم التأسيس مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشرفني حضور حفل كأس السعودية لسباق الخيل في الرياض.

وأثارت الصورة تفاعل المتابعين حيث ظهر كريستيانو رونالدو مرتديا الزي الوطني السعودي في لفتة لاقت إشادة واسعة خاصة أنها جاءت تزامنا مع احتفالات المملكة.

وانضم كريستيانو رونالدو للدوري السعودي في يناير 2023، بعد توقيعه لنادي النصر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

ويؤكد رونالدو بشكل مستمر على سعادته بارتداء قميص النصر واللعب في دوري روشن والتواجد في المملكة العربية السعودية حيث أكد شعوره بالسعادة هو وأسرته بالحياة في المملكة.

المصدر:@Cristiano Ronaldo