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أطباء السودان: الكوليرا تتسبب فى وفاة 83 شخصا وتصيب 1197 بولاية النيل الأبيض

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أطباء السودان: الكوليرا تتسبب فى وفاة 83 شخصا وتصيب 1197 بولاية النيل الأبيض

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ ريهام عبد الله

الأحد، 23 فبراير 2025 01:46 م

أعلنت شبكة أطباء السودان، عن وفاة الكثيرين بسبب الكوليرا، إذ تسبب الانتشار الواسع لمرض الكوليرا بولاية النيل الأبيض في وفاة 83 شخصا فيما أصيب 1197 شخصا تعافى منهم 259 شخصا وتم إخراجهم من مستشفى كوستي.

وأكدت شبكة أطباء السودان فى بيان رسمى،  عن كارثية الوضع الصحي بولاية النيل الأبيض بسبب تفشي الوباء ودعت السلطات الصحية لفتح عدد من المراكز بسبب ضيق المستشفيات وعدم توفر الأسره الكافية للمرضى بسبب تزايد حالات الإصابة.

ودعت الشبكة السلطات المحلية لتكثيف حملات الوعي وتطهير الأسواق ومنع توزيع مياه الشرب بالطرق التقليدية وتوزيع الكلور للمناطق التي لا توجد بها شبكة مياه، حتى يتم السيطرة على الوباء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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