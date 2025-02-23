شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ستفعل إسرائيل بالتزامن مع جنازة حسن نصر الله؟.. إعلام عبرى يكشف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب لبنان رد الفعل الإسرائيلى بالتزامن مع انطلاق مراسم تشييع حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله وهاشم صفى الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب، والمقرر انطلاقها اليوم الساعة الواحدة ظهرا بالمدينة الرياضية كميل شمعون فى بيروت وفق ما أعلن الحزب.

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن تل أبيب ستراقب من الجو سير جنازة أمين عام "حزب الله".

وزعمت الصحيفة، أن "حزب الله" سيحاول عبر حدث اليوم استعراض القوة بعد الضربات التي تلقاها خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل، وأضافت: "لقد امتنع حزب الله عن إقامة مراسم التشييع لمدة 6 أشهر تقريباً خصوصاً عندما كان الجيش الإسرائيلي لا يزال في لبنان ويواصل مهاجمة أهداف الحزب في جميع أنحاء لبنان".

وأوضحت "معاريف" أن "إسرائيل تعترف بالمحاولات الإيرانية لإعادة تأهيل حزب الله وسط مساعٍ لاستعادة طرق التهريب عبر سوريا".

يذكر أن اللجنة المنظمة للتشييع بحزب الله قد أعلنت مشاركة شخصيات رسمية لبنانية وخارجية، فيما أحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة "نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية".

وأفاد المنظمون بحضور شخصيات رفيعة المستوى من إيران والعراق ودول أخرى.