شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يفتتح منتدى التعاون الرقمي والتنمية في عمان بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد بالعاصمة الأردنية عمان، النسخة الثانية من منتدي التعاون الرقمي والتنمية 2025، المنعقدة تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، بتنظيم مشترك بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف مراجعة تقدم العمل وتنفيذ الأجندة الرقمية العربية.



وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، قال وزير مفوض جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبوالغيط أشار، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة فعالة لبناء الشراكات، وتبادل المعرفة والخبرات لدعم التحول الرقمي فى المنطقة وتقديم حلول للتحديات التى تواجهها الدول العربية فى هذه المجالات.



وأكد الأمين العام أهمية بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية باعتبارها إطارا عربيا جامعا تم اعتماده على مستوى القمة العربية، بهدف تنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية، ومواكبة التطورات العالمية الكبيرة والمتسارعة على صعيد مجال التحول الرقمي.



وفى هذا الإطار، سلط الأمين العام الضوء على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة في البحث والتطوير والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى أهمية ضخ المزيد من الإنفاق على البحث والتطوير، بما يسهم فى رفع قدرات الدول العربية على الانتقال من كونها مستهلكا للتكنولوجيا إلى منتج ومطور لها