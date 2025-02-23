شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية تسفر عن إصابة فتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأحد، عددا من الغارات على عدة بلدات لبنانية أسفرت عن إصابة فتاة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، اليوم الأحد، أن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية قرب صور، أسفرت عن إصابة الفتاة ووقوع أضرار في عدد من المنازل .. مشيرة إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على الوادي المجاور لبلدة معروب قضاء صور، كما أغار على منطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية، و شن غارة جوية مستهدفا منطقة مريصع في أطراف بلدة أنصار.