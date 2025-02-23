الخليج اليوم .. الكويت.. ضبط متهم بعد دهسه رجل أمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت وزارة الداخلية الكويتية شخصاً بعد دهسه رجل أمن ومحاولته الفرار، وقالت الوزارة إنه في إطار جهود قطاع الأمن أثناء تنفيذ الدوريات الأمنية جولة تفقدية في منطقة أبو حليفة، أوقفت الشرطة مركبة للتدقيق على قائدها، إلا أنه لم يمتثل لأوامر رجال الأمن، وحاول الفرار، مما أسفر عن دهس قائد الدورية.

وبعدئذ جرى طلب الإسناد لكي يتم اتخاذ اللازم، غير أن المتهم ترجل من المركبة ولاذ بالفرار على الأقدام، وبعد عمليات البحث والمتابعة، تمكنت دوريات إسناد الأحمدي من ضبطه في نفس المنطقة.

وبمجرد تفتيش المركبة، من قبل الأمن الكويتي جرى العثور على كمية من الزجاجات يُشتبه في احتوائها على مواد مسكرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه.