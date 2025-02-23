شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: ادعاء الاحتلال بأن "مراسم التسليم مهينة" باطل وحجة واهية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 09:55 ص

استنكرت حركة حماس تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن قرار نتنياهو تأجيل الإفراج عن الأسرى يعكس مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "حماس": ادعاء الاحتلال بأن "مراسم التسليم مهينة" باطل وحجة واهية، والمراسم لا تتضمن أي إهانة للمحتجزين بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم.

وتابعت: "قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق ويمثل خرقا واضحا لبنوده، ونطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى دون تأخير".

وقررت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى "ضمان تحرير المحتجزين المقبلين دون مراسم استفزازية"، على حد زعمهم.

وضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل، سلَّمت حركة حماس الجانب الإسرائيلي 6 محتجزين أحياء أمس السبت، وقبلها أطلقت الخميس 4 جثامين لمحتجزين آخرين.

من جانبه، أعلن مكتب نتنياهو إرجاء إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين؛ لضمان الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين التاليين دون ما وصفه بـ"المراسم المهينة".