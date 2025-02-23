شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من محافظة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سبعة فلسطينيين من محافظة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية - أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة غرب المدينة، وفتشت عددا من المركبات خلال مرورها في شارع "تونس"، وداهمت منزلا على مفترق "زواتا" غربا، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت الشاب رائد صنوبر.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع "هواش" في المدينة، وداهمت منزلا هناك وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من قرية "دير الحطب" شرق نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة "قباطية" جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية "إن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية فيها، خاصة في محيط دوار القدس".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات ومنازل في البلدة وفتشتها واستجوبت سكانها، وأغلقت دوار الشهداء عند مدخل البلدة وجزء من شارع جنين نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة جنين لليوم الـ 34 على التوالي، مخلفة 27 شهيداً وعشرات المعتقلين والحرجى، ودمارا غير مسبوق في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية.