شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة وفرص لتكون الصقيع فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى، أن هناك استمرار الأنخفاض الملموس في درجات الحرارة مع فرصة تكون الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الاجزاء الشمالية من المملكة.

ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على اجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد الى الأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.